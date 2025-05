Lavori nel ponte: operai senza stipendio 

I tre operai alle dipendenze della ditta siciliana Cantieri Edili srl che dovrebbe ristrutturare il ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera non hanno ricevuto lo stipendio del mese di marzo e manifestano preoccupazione anche per quello di aprile (che dovrebbe essere erogato entro il 15).

A segnalarlo con una nota urgente indirizzata alla stessa ditta e alla Provincia è il segretario generale Fillea Cgil Sardegna Erika Collu: «Sollecitiamo l’azienda – si legge nel documento datato 5 maggio - al pagamento immediato di quanto dovuto ai lavoratori. Segnaliamo inoltre che ad oggi l’impresa non ha ancora provveduto a consegnare ai lavoratori i cedolini paga relativi alle retribuzioni erogate».

Il sindacato già nei mesi scorsi aveva posto l’accento sa una serie di inadempienze da parte della ditta chiedendo, fra le altre cose, “la sospensione in via cautelativa degli stati di avanzamento lavori in favore dell’impresa esecutrice a garanzia dei lavoratori”. Anche per questo la Provincia lo scorso 28 marzo ha sospeso il cantiere «in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza e, subito dopo (una volta ripristinate le condizioni di sicurezza), della produzione della documentazione sui contratti del personale specializzato».

L’impresa avrebbe provveduto a soddisfare le richieste. Entro questa settimana si capirà se i lavori potranno riprendere o se – visto anche il ritardo nei pagamenti – si opterà per la revoca dell’appalto. Resta l’anomalia degli operai impiegati: appena tre per un lavoro da due milioni di euro.

