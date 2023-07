Lavori nel ponte di Su Margini lungo la strada per Settimo 

Bisognerà attendere ancora pochi giorni per il ripristino del ponte di Su Margini, lungo la strada comunale che da Donori conduce a Settimo San Pietro, all’interno del territorio di Serdiana. Sette mesi fa, il tracciato in terra battuta era stato chiuso al traffico a causa del cedimento strutturale del ponte.

Il Comune di Serdiana, concluso l’iter amministrativo, ha avviato i lavori per il rifacimento del manufatto in calcestruzzo. Prevista la demolizione della vecchia struttura e la realizzazione di una nuova con la posa di tubazioni in cemento, simili a quelle preesistenti, per il deflusso dell’acqua. Un’opera importante per la viabilità rurale di tutto il Parteolla in una zona dove sono presenti numerosi vigneti e uliveti. «Si tratta di un intervento fondamentale per il settore agricolo – dice il sindaco Maurizio Cuccu – era importante farlo ora, tra pochissimo inizierà la vendemmia».

A causa della chiusura della strada, i viticoltori sono stati costretti per mesi a utilizzare percorsi alternativi. Durante la vendemmia non dovranno fare lunghi giri per conferire l’uva alle cantine. Il ponte di Su Margini, costruito sul rio Flumineddu, è stato chiuso il 21 gennaio scorso per il cedimento parziale dei blocchi in calcestruzzo a causa dall’erosione dell’acqua la cui portata è stata incrementata dalle abbondanti piogge invernali. L’intervento, affidato a una ditta lombarda attraverso il portale Sardegna Cat, costerà alle casse comunali circa 30mila euro. (c. z.)

