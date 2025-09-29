VaiOnline
Il focus
30 settembre 2025 alle 00:43

Lavori nel ponte di Giorgino, si blocca la Statale 195 

Indagini strutturali dell’Anas sul viadotto alla Scaffa Traffico e code nel pomeriggio per rientrare in città 

Il caos sulla Sulcitana è scoppiato dal primo pomeriggio. A pochi chilometri dall’ingresso di Cagliari, all’altezza di Giorgino, le due corsie che accolgono le auto di ritorno dal sudest dell'Isola, comprese quelle delle migliaia di lavoratori che smontano dal turno alla Saras o a Sardegna Ricerche, si sono dimezzate. Tutta colpa del cantiere allestito dall’Anas (ma previsto da giorni) per consentire agli ingegneri dell’Azienda di portare avanti le indagini strutturali sull’integrità del ponte di “Sa Scafa”, da tempo al centro di polemiche per l’evidente stato di fatiscenza che mostrava anche agli occhi meno esperti.

Tutti in fila

Il risultato è stato scontato: una coda chilometrica ha sbarrato il rientro in città ai pendolari rallentando il traffico nelle ore di maggiore calca già a partire dallo svincolo che collega le Saline Conti Vecchi. Tutti a passo d’uomo fino al curvone di Giorgino, per garantire la massima sicurezza agli operai che stanno intervenendo sul ponte. Alle 18 si è registrato il picco, lievemente attenuato nel corso della serata, ma l’imbuto creatosi all’ingresso dello stagno di Santa Gilla ha rallentato la normale circolazione fino al tramonto.

Lungo calvario

La brutta disavventura di ieri per gli automobilisti che imboccano quotidianamente la Statale 195 è stata solo un’anticipazione di un calvario che durerà quasi un mese. L’Anas infatti ha già pianificato la durata del cantiere fino al 20 ottobre.

«Gli interventi sono finalizzati alla valutazione dello stato del ponte», ha confermato l’azienda nazionale delle strade. «Mediante prove di laboratorio e indagini strutturali lungo il tratto interessato dalle limitazioni, tra il chilometro 0,500 e il 2,400 circa».

L’Anas è anche entrata nel dettaglio tecnico dell’intervento: «Saranno eseguiti attraverso l’utilizzo della piattaforma by bridge, un ripiano aereo che permette di effettuare le lavorazioni in sicurezza».

Ma non solo. «Le indagini, propedeutiche ad una valutazione più approfondita del ponte, saranno facilitate dai modelli digitali 3D dell’opera acquisite in precedenza mediante uno studio apposito. Le informazioni ricavate consentiranno un più efficace intervento di manutenzione».

Futuro

Quasi un mese a queste condizioni potrebbe essere insostenibile per la mole di traffico che pesa ogni giorno sulla Sulcitana. Non è quindi da escludere che nei prossimi giorni gli automobilisti più intraprendenti possano scegliere percorsi alternativi per tornare a Cagliari a fine giornata. Tra le opzioni più valide ci potrebbe essere l’uso della strada Provinciale 2, la cosiddetta “Pedemontana”, che può essere raggiunta da Macchiareddu, anticipando quindi di qualche chilometro il caos di “Sa Scafa”.

