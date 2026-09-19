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Orosei.
20 settembre 2026 alle 00:09

Lavori nel ponte, chiude l’Orientale 

Da domani a marzo l’intervento di Anas per la messa in sicurezza 

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Da domani l’Orientale sarda chiude al traffico nel tratto compreso tra il bivio per Galtellì, in località Su Babbu Mannu, e la zona delle cave di marmo alle porte di Orosei. Lo dispone l’Anas per consentire l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del ponte di “Sos Furones”, al chilometro 219+300, a poca distanza dall’ingresso nell’abitato di Orosei. L’intervento, dal valore complessivo di due milioni di euro, riguarda uno dei punti più delicati della statale 125, interessato ogni giorno dal passaggio di un numero elevato di auto e soprattutto di mezzi pesanti e autoarticolati. L’obiettivo è eliminare le criticità esistenti e rendere più sicura la circolazione, intervenendo sia sulla struttura del ponte sia sul corpo stradale.

Percorsi alternativi

«I lavori erano annunciati da un paio d’anni», spiega la sindaca di Orosei Elisa Farris. Per limitare i disagi agli automobilisti sono stati individuati tracciati alternativi in grado di garantire la continuità territoriale. La deviazione sarà predisposta all’altezza della zona delle cave, in località Muru, con il traffico indirizzato verso Galtellì. Da qui sarà possibile ricongiungersi con la statale 125 percorrendo la strada provinciale che sbocca all’altezza della località Su Babbu Mannu, nel territorio di Dorgali. Un percorso pensato per mantenere i collegamenti tra i centri della zona durante la durata del cantiere.

I tempi

La chiusura della statale resterà in vigore fino alla conclusione dei lavori, prevista entro marzo 2027. Il transito sarà consentito ai proprietari dei fondi e ai mezzi di soccorso, fatta eccezione per l’area di cantiere, compresa tra i chilometri 218+700 e 219+350, dove la circolazione sarà completamente interdetta. Il programma dei lavori prevede il risanamento completo del corpo stradale e del ponte. La struttura sarà consolidata attraverso la realizzazione di micropali profondi, mentre lungo il tratto interessato saranno installate nuove barriere di sicurezza. È previsto inoltre l’allargamento della sede stradale, un intervento destinato a rendere più agevole il transito, in particolare per i mezzi pesanti. La viabilità alternativa proseguirà fino alla conclusione dei lavori.

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