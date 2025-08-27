Lavori nel ponte: appello alla Regione  

Proseguono le iniziartive per ripristinare al più presto l’accesso al Parco Riola, attraverso il ponte di Pistinca. Nei giorni scorsi l’assessorato comunale ai Lavori pubblici ha richiesto alla Regione un ultimo atto amministrativo, indispensabile al rilascio delle autorizzazioni necessarie per sostituire l’attuale ponte in legno che oltrepassa il rio Mannu e che costituisce uno dei diversi accessi al parco comunale.

«Dopo diverse interlocuzioni – spiega Marco Cau, assessore comunale per i lavori pubblici – siamo riusciti a risolvere un problema con il Genio civile. Ora stiamo aspettando l’ultimo atto da parte degli enti competenti al rilascio al livello burocratico dell’ultimo permesso autorizzativo dei lavori e poi potremmo finalmente avviare il cantiere, per l’attuazione dell’intervento strutturale». Il ponte in legno, chiuso alcuni mesi fa dal comune per problemi di sicurezza, sarà poi sostituito con un altro interamente in acciaio. «Voglio ricordare – conclude Cau – che per questo intervento è stato già stanziato dalla Regione un finanziamento di circa 600 mila euro».

