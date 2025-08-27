VaiOnline
Fluminimaggiore.
28 agosto 2025 alle 00:26

Lavori nel ponte: appello alla Regione  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Proseguono le iniziartive per ripristinare al più presto l’accesso al Parco Riola, attraverso il ponte di Pistinca. Nei giorni scorsi l’assessorato comunale ai Lavori pubblici ha richiesto alla Regione un ultimo atto amministrativo, indispensabile al rilascio delle autorizzazioni necessarie per sostituire l’attuale ponte in legno che oltrepassa il rio Mannu e che costituisce uno dei diversi accessi al parco comunale.

«Dopo diverse interlocuzioni – spiega Marco Cau, assessore comunale per i lavori pubblici – siamo riusciti a risolvere un problema con il Genio civile. Ora stiamo aspettando l’ultimo atto da parte degli enti competenti al rilascio al livello burocratico dell’ultimo permesso autorizzativo dei lavori e poi potremmo finalmente avviare il cantiere, per l’attuazione dell’intervento strutturale». Il ponte in legno, chiuso alcuni mesi fa dal comune per problemi di sicurezza, sarà poi sostituito con un altro interamente in acciaio. «Voglio ricordare – conclude Cau – che per questo intervento è stato già stanziato dalla Regione un finanziamento di circa 600 mila euro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Discariche abusive vista mare «Sfregio inaccettabile all’Isola»

Viaggio del degrado da Cagliari a Villasimius sulla Provinciale 17 
Luca Mascia
Arbus.

Costa Verde, sindaco furioso

Santina Ravì
Regione

Campo largo, tempo di pace Ma il Pd ricorda agli alleati: «Non gestiamo noi la sanità»

L’attività della coalizione riprende tra buoni propositi e nodi non sciolti 
Alessandra Carta
il pellegrinaggio

Cammino di Bonaria, due coniugi toscani i primi al traguardo

Da Olbia a Cagliari in due settimane: «Abbiamo scoperto un’altra Isola» 
Francesca Melis
Intervista

«Guerre, jihadisti e maschilismo Me la sono cercata»

Giuliana Sgrena a vent’anni dal rapimento in Iraq: per il caso Calipari mi chiesero le spese processuali 
Celestino Tabasso
Rimini

«Case a prezzi calmierati, ecco il piano»

Meloni conquista la platea del Meeting mettendo al centro del dibattito la famiglia 