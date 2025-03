Lavori nel polo fieristico: scontro opposizione-Giunta 

È stato un Consiglio comunale acceso e partecipato quello che si è tenuto nell’Aula consiliare di Decimomannu. Tra i sei punti all’ordine del giorno portati in discussione rientrava l’approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027. I consiglieri di minoranza hanno espresso voto di astensione: «Restiamo perplessi - ha commentato l’ex assessore all’Urbanistica Matteo Urru - per gli interventi in ritardo e per quelli in attesa di finanziamento».

Urru ha fatto particolare riferimento al polo fieristico che sorgerà nel piazzale antistante la chiesa di Santa Greca: «Posso assicurare - ha commentato l’assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis - che gli uffici e l’amministrazione stanno facendo il possibile per avviare l’intervento in tempi stretti». E aggiunge: «Il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dalla precedente amministrazione presentava grosse lacune nonché una scelta di appalto e di esecuzione non condivisibile che ha avuto come risultato il rallentamento dell’iter di attuazione».

Le altre opere in programma sono la riqualificazione del piazzale ferroviario, di cui si attende l’approvazione della fattibilità tecnico-economica, la sistemazione idraulica della zona Sa Serra da un milione di euro, la manutenzione delle strade urbane ed extraurbane per un totale di 450mila euro, la riqualificazione degli impianti sportivi di via Delle Aie per il quale si spenderanno 2 milioni e la realizzazione dei marciapiedi sulla ex 196.

