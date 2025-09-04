VaiOnline
Serdiana.
05 settembre 2025 alle 00:28

Lavori nel parco di Sibiola,  si va verso la progettazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Può finalmente partire il progetto di valorizzazione del parco di Sibiola inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2025/2027. Il Comune di Serdiana ha avviato l’iter per l’affidamento della progettazione del primo e secondo lotto. Per la riqualificazione del sito, il Comune ha ottenuto dalla Regione 1,5 milioni di euro. L’idea è quella di dotare l’area di servizi e zone relax per renderla fruibile ai visitatori e alle famiglie. Previsto un nuovo modello di gestione in linea con le norme sulla tutela dei beni paesaggistici e storico culturali.

Il parco si trova in una zona di grande valore storico e ambientale, circondata da vigneti e uliveti secolari. Al suo interno è presente la chiesetta campestre di Santa Maria, un gioiello dell’arte romanica in Sardegna. Nell’antico edificio di culto, circondato dalle cumbessias, si celebra ogni anno la festa di Santa Maria di Sibiola in programma in questi giorni, dal 7 al 9 settembre. Con i lavori del primo lotto sarà realizzato un impianto di irrigazione collegato a una nuova condotta adduttrice, installati cestini dei rifiuti, panchine e fontanelle nelle aree per cani. Previsto anche il completamento dell’impianto di illuminazione. Con il secondo lotto si interverrà sull’edificio “Club House” (sarà trasformato in punto ristoro con circa 100 posti coperti) e sul loggiato della chiesa. Prevista la messa a norma dell’impianto elettrico e la sistemazione del tetto. ( c. z. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Porte chiuse ai turisti israeliani

Frederick Bradley: «A Gaza c’è un genocidio, basta con l’indignazione di facciata» 
Francesco Pintore
Santa Teresa Gallura.

«Soldati in ferie nell’hotel 5 stelle»

Tania Careddu
regione

Compensi e politica: aumento ai sindaci di Quartu e Alghero

L’ok in un emendamento notturno proposto da Sorgia (centrodestra) 
Enrico Fresu
Intervista

«Centrodestra unito e pronto al voto: ci sono tanti leader»

Pittalis (FI): candidato FdI? Non è scontato E sul caso Todde Deriu nega l’evidenza 
Roberto Murgia
istruzione

La nuova Maturità: orale con 4 materie e meno commissari

Via libera in Consiglio dei ministri alla riforma del ministro Valditara 
il caso

Online i video delle telecamere di casa

In vendita in un sito i filmati rubati da duemila impianti di sorveglianza 