Lavori nel parco di Sibiola,  si va verso la progettazione 

Può finalmente partire il progetto di valorizzazione del parco di Sibiola inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2025/2027. Il Comune di Serdiana ha avviato l’iter per l’affidamento della progettazione del primo e secondo lotto. Per la riqualificazione del sito, il Comune ha ottenuto dalla Regione 1,5 milioni di euro. L’idea è quella di dotare l’area di servizi e zone relax per renderla fruibile ai visitatori e alle famiglie. Previsto un nuovo modello di gestione in linea con le norme sulla tutela dei beni paesaggistici e storico culturali.

Il parco si trova in una zona di grande valore storico e ambientale, circondata da vigneti e uliveti secolari. Al suo interno è presente la chiesetta campestre di Santa Maria, un gioiello dell’arte romanica in Sardegna. Nell’antico edificio di culto, circondato dalle cumbessias, si celebra ogni anno la festa di Santa Maria di Sibiola in programma in questi giorni, dal 7 al 9 settembre. Con i lavori del primo lotto sarà realizzato un impianto di irrigazione collegato a una nuova condotta adduttrice, installati cestini dei rifiuti, panchine e fontanelle nelle aree per cani. Previsto anche il completamento dell’impianto di illuminazione. Con il secondo lotto si interverrà sull’edificio “Club House” (sarà trasformato in punto ristoro con circa 100 posti coperti) e sul loggiato della chiesa. Prevista la messa a norma dell’impianto elettrico e la sistemazione del tetto. ( c. z. )

