Lavori nel nuraghe acchiappa turisti 

Il Nuraghe Is Paras di Isili si fa bello. Da qualche settimana le impalcature coprono la struttura, la tholos è considerata la più vasta e armonica fra tutte quelle sarde. Sono in corso dei lavori di recupero e conservazione che non potevano essere più rimandati. Al termine il nuraghe riprenderà la funzione di acchiappa turisti. Anche ieri il trenino verde partito da Mandas non si è fermato a Isili proprio perché la visita a Is Paras attualmente è interdetta: se ne riparlerà più avanti.

Il recupero

L’intervento riguarda proprio la tholos dell’insediamento nuragico messa a rischio dal tempo che scorre e dalla vegetazione che insidia le pietre. Is Paras è un nuraghe complesso di tipo trilobato, costruito con blocchi squadrati di pietra calcarea disposti a filari regolari orizzontali. La torre centrale è circondata da tre torri secondarie collegate tramite cortine murarie rettilinee e da un piccolo cortile a cielo aperto. Ha un diametro di 12,50 metri per 12,70. Per anni ha dominato la collina dove sorge ed era una delle tante mete dei giovani del paese, un ritrovo dove trascorrere del tempo fino a che è stata riconosciuta la grandezza e le potenzialità di quel gigante bianco caratterizzato da un cespuglio di olivastro cresciuto spontaneamente nella sommità della torre centrale. Pianta che è stata rimossa anni addietro proprio perché insidiava l’integrità del nuraghe.

I fondi

I lavori in corso riguardano sia la parte interna che quella esterna della tholos dove verranno rimosse tutte le piantine che crescono fra le pietre. Inoltre per il consolidamento verranno applicate delle resine speciali. Per poter affrontare questi lavori il comune di Isili ha ottenuto un finanziamento di 150 mila euro dalla Regione. Ancora non è possibile dire quando quelle impalcature verranno rimosse e sarà di nuovo possibile vistare il sito archeologico gestito dalla Cooperativa sa Frontissa che segue anche il museo Maratè per l’arte del rame e del tessuto. Dopo il Covid Is Paras aveva recuperato i numeri registrati negli anni prima della pandemia, questo nuovo stop preoccupa vista la ripresa dei viaggi del trenino verde che prevedono una fermata proprio ai piedi del nuraghe per una visita guidata.

«Abbiamo richiesto, proprio in questi giorni» ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «un cronoprogramma al direttore dei lavori Diego Schirru». Intanto l’amministrazione comunale di Isili è in trattative con l’Arst per la stazione Sarcidano, fermata successiva a quella del nuraghe, dove si stanno concludendo i lavori. Potrebbe essere aperta ai turisti già a fine mese: è prevista per i viaggiatori una fermata di 20 minuti.

