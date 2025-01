Lavori nel cimitero comunale: già realizzati 120 nuovi loculi 

Sono in corso a Maracalagonis i lavori per l’ampliamento del vecchio cimitero: già realizzata la recinzione dell’area che si estende per circa 5mila metri quadrati, collegati direttamente al vecchio cimitero. Realizzati anche 120 loculi, molti già occupati. Previsti altri 260 loculi che saranno realizzati in tempi brevi. Il nuovo spazio cimiteriale è ricavato su un lato del vecchio camposanto dove da anni si fa difficile recuperare nuovi spazi nonostante i continui interventi di emergenza operati nel tempo dal Comune.

In progetto anche la realizzazione di una nuova circonvallazione che, partendo dalla strada dietro il cimitero, si ricongiungerà alla Provinciale, all'altezza dell'incrocio con la via Nazionale, prima di Gannì dove il Comune ha programmato anche una rotatoria per un costo di 150mila euro.

Una strada destinata a bypassare l’attuale area urbana che si sviluppa lungo la via Cagliari, oggi già inglobata nella periferia dell’abitato. Da qui la necessità di realizzare una vera nuova circonvallazione che consentirebbe agli automobilisti di bypassare l’intero abitato di Maracalagonis, a beneficio degli automobilisti in arrivo anche da Sinnai e dalla vecchia Orientale, rendendo meno caotico il traffico. Nella zona da registrare anche i diversi interventi della Città metropolitana di Cagliari per la sistemazione della Provinciale 76 sino a Gannì. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA