Lavori nel campo sportivo, serve un altro mezzo milione 

Un nuovo manto in erba sintetica nel campo da calcio, l’efficientamento energetico degli spogliatoi con l’installazione di un impianto fotovoltaico e il rifacimento della pista di atletica. Sono alcuni degli interventi inseriti nel progetto di riqualificazione degli impianti sportivi di viale Europa approvato nei giorni scorsi dal Comune di Donori. La spesa prevista è di 1,5 milioni di euro.

Il Comune ha già ottenuto un contributo dalla Regione di 540mila euro con l’ultima legge finanziaria con il quale sarà finanziato il primo dei tre stralci del progetto. Per le altre risorse occorrerà attendere altri finanziamenti regionali o statali senza escludere la possibilità di ricorrere a un mutuo. La riqualificazione del polo sportivo è una delle priorità indicate nel programma amministrativo per favorire l’inclusione sociale attraverso la promozione di attività sportive e migliorare la qualità urbana.

Gli impianti di viale Europa ospitano attualmente un campo da calcio e alcuni percorsi ciclabili che necessitano di urgenti interventi di manutenzione visto lo stato di forte degrado dovuto all’incuria e al ridotto utilizzo delle strutture negli ultimi anni. Nel progetto sono previsti anche l’adeguamento e la messa in sicurezza della tribuna spettatori, il completamento dell’impianto di illuminazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere fruibili gli spazi ai disabili. L’intervento consentirà al Comune un notevole risparmio sui costi di manutenzione. (c. z.)

