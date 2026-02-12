Lavori nel campo sportivo di via San Leone 

Il Comune di Uta è pronto a risistemare il campo sportivo di via San Leone, dove anni fa aveva realizzato la pista di pattinaggio. Nel progetto, finanziato con oltre 400 mila euro dal Pnrr, sono previsti gli interventi per ripristinare tutta la pavimentazione dei campi da tennis e del campo da basket. Inoltre saranno realizzate passerelle interne, con la sistemazione generale della logistica interna e la realizzazione di un nuovo campo da padel. Quest’ultimo in realtà sarà il primo intervento, appena cesserà il maltempo.

«La ditta, specializzata nel montaggio di campi dal padel ha già fatto tutta la pavimentazione per poi installare il nuovo campo», spiega l’assessore Andrea Onali. «L’intervento prevede anche il ripristino dei campi da tennis. Parliamo di un’altra struttura importante perché si trova al centro del paese. Con la creazione di un nuovo spazio per uno sport come il padel che ormai sta spopolando dappertutto e il ripristino del campo da tennis ci auguriamo di dare una marcia in più al paese».

Più di un anno fa, sempre in via San Leone, il Comune era intervenuto per il miglioramento della pista di pattinaggio. «Speriamo di rivalutare questa zona come già successo con il campo sportivo di calcio», conclude l’assessore Andrea Onali. (l. e.)

