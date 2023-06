Lavori nel campo scuola,  appalto da un milione di euro  

Il Comune di Nuoro ha concluso l’affidamento definitivo per l’appalto che vedrà la ristrutturazione del campo scuola Tommaso Podda, la casa dell’atletica in città. Una ristrutturazione possibile grazie ai fondi del Credito sportivo, e che vede l’aggiudicazione definitiva ad una Ati di imprese per un valore complessivo di quasi 900 mila euro.

A vincere l’appalto sono due ditte sarde, l’impresa Ati Ditta Bassu srl (mandataria) e la 3M srl (mandante), con sede a Orgosolo per l’importo complessivo di 871 mila euro. La ristrutturazione riguarda sia l’impiantistica, dalla pista alle torri faro, sia i nuovi spogliatoi con un efficientamento energetico.

