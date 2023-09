Lavori nel campo di calcio 

Proseguono i lavori di manutenzione nelle strutture sportive comunali di Fluminimaggiore. Nei giorni scorsi è stata interamente svuotato dai detriti il canale di scolo delle acque piovane, attorno al campo sportivo di via Amendola e sistemato con dei piccoli accorgimenti l’ingresso della struttura. «Si tratta di lavori di manutenzione – spiega Alessandro Matta, assessore comunale allo sport – importanti e urgenti. C Abbiamo pensato di eseguirli in questi giorni, affinché l’impianto sia pronto per la ripresa della stagione sportiva». Per i lavori il Comune sta attingendo dalle risorse del proprio bilancio. «Sempre per il campo sportivo – conclude Matta – abbiamo intenzione di provvedere al rifacimento dell’intonaco e alla imbiancatura delle pareti esterne dei vecchi spogliatoi». (fe. ma.)

