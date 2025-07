Lavori nel campo da tennis del parco degli Scolopi 

Promuovere un utilizzo virtuoso del campo da tennis realizzato all’interno del parco degli Scolopi. Il Comune di Sanluri, nell’ambito di una strategia di potenziamento delle strutture sportive esistenti sul territorio e grazie al recupero di 27mila euro fra le pieghe del bilancio, ha dato il via libera alla riqualificazione della struttura. Il progetto, appena approvato, partirà a breve, anche per evitare sospensioni delle attività dei numerosi tennisti del territorio. Gli interventi consistono nel rifacimento del perimetro di tutto il campo, necessario per via del sollevamento del suolo a causa delle abbondanti infiltrazioni d’acqua che ora verrà convogliata nelle cunette esterne, così potrà scorrere senza arrecare alcun danno al piano da gioco. «Lo scopo – ricorda il sindaco, Alberto Urpi – è garantire l’attività sportiva in sicurezza, ma sarà anche più facile responsabilizzare i cittadini al rispetto della cosa pubblica. Inoltre promuovere il volontariato e creare sinergia tra la comunità, l’ente pubblico e le associazioni. Un modo per supportare l’amministrazione nei lavori di piccola manutenzione delle aree sportive». E in città sono tante: oltre ai campi da tennis, ci sono quelli da beach volley, calcio a 5, una palestra a cielo aperto, basket, skate park, da un anno anche due campi da padel.

