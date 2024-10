Lavori nel campo da padel 

Il campo da padel, inagibile dal 17 aprile, sarà restituito agli sportivi nei prossimi giorni. La Giunta ha messo a disposizione 15mila euro per la messa in sicurezza. Un intervento non più rimandabile «al fine di scongiurare un aggravamento delle condizioni strutturali - spiega la delibera - oltre che pericoli all’incolumità pubblica in caso di ingressi non autorizzati, posto che comunque non risulta possibile garantire una vigilanza continua». Il campo realizzato nella zona di piazza Is Tallaias è stato inaugurato nel 2022. Ad aprile, a causa di una forte raffica di vento, il cedimento di una lastra in vetro e di elementi di sostegno. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA