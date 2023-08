Lavori nel campo  da calcio di via Dessì 

Grazie ai fondi del Pnrr, il Comune di Gonnosfanadiga è beneficiario di un finanziamento da 70 mila euro per la valorizzazione del territorio attraverso piccole opere pubblico che l’amministrazione ha scelto di destinare allo sport.

«Abbiamo lavorato energicamente per trovare una soluzione e ridare il giusto decoro al campo sportivo in Via Giuseppe Dessì – spiega l’assessore con delega allo Sport Andrea Sogus che assicura –: a breve inizieranno i lavori per gli scavi, le canalizzazioni, i drenaggi, il posizionamento del manto in erba artificiale e l’installazione delle attrezzature sportive».

Il contributo sarà destinato al ripristino dell’area, oggi diventata un appezzamento di terra delimitato da una recinzione fatiscente e con un pozzo, nelle vicinanze, la cui bocca di oltre 3 metri era stata “messa in sicurezza” con sole 4 verghe di ferro, una semplice rete e una pietra posta al di sopra per evitare che volasse via con il vento e che solo recentemente è stata sostituita.

Il campo, frequentato negli anni ’80, con il passare del tempo è stato man mano abbandonato fino alla più totale dismissione culminata con la rimozione delle due porte da calcio, ormai pericolanti, eseguendo negli anni un solo sfalcio dell’erba.

