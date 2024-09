Lavori nei ponti di legno bloccati dalla burocrazia 

Sarebbero dovuti iniziare il 9 settembre i lavori sui ponti di legno a Gonnosfanadiga ma degli interventi, annunciati anche sui social dal sindaco Andrea Floris, nessuna traccia. Il cantiere non è stato ancora aperto. I lavori sarebbero dovuti iniziare con una settimana di ritardo a causa di un intoppo burocratico, ma a quanto pare la situazione non si è ancora sbloccata.

«Martedì c'è stato il sopralluogo con la ditta, l'ingegnere, il direttore dei lavori e l'ufficio tecnico del Comune - spiega il sindaco Andrea Floris - per valutare la situazione dei ponti. Sono state espletate tutte le procedure burocratiche e credo che a giorni la ditta potrà iniziare, adesso è tutto in mano a loro».

Il progetto prevede la rimozione dei ponti di legno, chiusi per questioni di sicurezza ormai da anni, e la ricostruzione degli stessi in acciaio. Si tratta di un intervento particolarmente atteso dai cittadini di Gonnosfanadiga. Una volta ultimati gli interventi, le due parti del paese, divise da un fiume, verranno nuovamente collegate. In questo modo verrà ripristinata la viabilità interna sotto il segno della sicurezza per i pedoni.

RIPRODUZIONE RISERVATA