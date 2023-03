Lavori nei passaggi a livello 

Prove generali a Serramanna, dove tra oggi e mercoledì 28 marzo verranno chiusi, a turno e provvisoriamente, i tre passaggi a livello di via San Leonardo, via Albania e di via Matteotti, all’altezza della stazione ferroviaria.

Sul sito web istituzionale del Comune di Serramanna l’annuncio dello stop: «Si informano i cittadini che, nell’ambito di alcuni lavori di installazione cavidotti che verranno eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana, i passaggi a livello saranno chiusi alla circolazione dei veicoli e dei pedoni».

Si comincia, oggi e domani dalle 7 alle 17,30, con la chiusura passaggio a livello di via San Leonardo, mentre il 22 e 23 marzo saranno le barriere di via Albania a restare abbassate, sempre dalle 7 alle 17,30. Il copione si ripeterà nei giorni dal 27 al 29 marzo (negli stessi orari dalle 7 alle 17,30) nel più trafficato passaggio a livello del paese, quello della stazione, dove la differenza rispetto ai primi due sarà rappresentata dal senso unico alternato del traffico.

Non si tratta dell’annunciata chiusura definitiva dei passaggi a livello, ma gli stop programmati da Rfi rappresentano l’anticipazione dello scenario che da qui a dodici mesi, presumibilmente, caratterizzerà i collegamenti tra le due sponde opposte di Serramanna, da una parte all’altra della ferrovia.

Le due parti del paese oggi sono collegate dai tre passaggi a livelli, destinati però ad essere soppressi non appena si chiuderanno i cantieri di completamento delle opere collaterali al raddoppio ferroviario: il tunnel tra via Unione Sovietica e via Svezia, il cavalcaferrovia di via Dell’Angelo e i sottopassi pedonale e ciclabile. (i. pil.)