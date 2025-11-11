Lavori nei muristenes 

A Paulilatino la Giunta Gallus, su richiesta del parroco, stanzia ulteriori 10mila euro per contribuire all’ultimazione dei lavori di ristrutturazione dei muristenes di Santa Cristina che versavano in pessime condizioni. Per procedere con l’intervento, la Regione aveva concesso un finanziamento di 150mila euro, altri 37.500 euro stati stanziati dal Comune. «I muristenes rivestono per la comunità paulese un valido e importante riferimento religioso e sociale nonché identitario perché rafforzano il senso di appartenenza, contribuendo a definire la cultura, il patrimonio e la storia della comunità», chiariscono dalla Giunta. ( a. o. )

