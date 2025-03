Lavori nei campi da tennis e da bocce 

Al parco urbano Fra Lorenzo di Sardara procede la messa in sicurezza degli impianti sportivi e il miglioramento del verde. Un progetto di 40mila euro che questa volta impegna le risorse economiche pe risistemare campo da tennis e da bocce all’aperto. Nel primo caso l’intervento si è reso necessario per il rifacimento della pavimentazione, danneggiata in più parti.

I lavori, invece, nel bocciodromo si sono limitati a piccole opere, soprattutto taglio della fitta vegetazione e ripulitura dopo un lungo periodo di abbandono. «Si tratta – dice l’assessore ai lavori pubblici, Paolo Zucca – di una struttura utilizzata d’estate, il resto dell’anno i bocciofili hanno a disposizione l'impianto di via Marche. L’obiettivo è riqualificare tutti gli spazi attrezzati per lo sport presenti all’interno del parco, una risorsa fruibile da tutta la comunità, a qualsiasi età e periodo dell’anno, da valorizzare anche ai fini turistici». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA