Lavori negli uffici, servizi postali in trasferta 

L’ufficio postale di Collinas, in piazza San Sebastiano, chiude per consentire i lavori di ammodernamento secondo il progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”.

Durante il periodo degli interventi, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Collinas la continuità di tutti i servizi attraverso una postazione dedicata nell’ufficio postale di Lunamatrona in vico II Risorgimento, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. La riapertura dovrebbe, salvo imprevisti, essere prevista tra una decina di giorni. In particolare, i lavori consistono nella completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, il miglioramento del comfort ambientale e l’aggiunta di nuovi arredi per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni.

Alla riapertura, l’ufficio si arricchisce di nuovi servizi: sarà possibile richiedere tre certificati Inps a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M” che riassume i dati dell’assegno pensionistico. L’intervento era stato programmato da tempo e rientra nel progetto di Poste Italiane che interessa gli uffici in centianaia di Comuni sardi. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA