Lavori negli impianti sportivi, in arrivo altri 400mila euro 

Un finanziamento da 400mila euro per adeguare gli impianti sportivi, ottenuto grazie alla partecipazione al bando Sport e periferie. I lavori saranno eseguiti nell'area sportiva Dotzo: non verrà realizzato solo il nuovo manto del campo in erba sintetica ma ci sarà una completa riqualificazione degli impianti sportivi con interventi per l’efficientamento energetico. «Ci sarà una nuova illuminazione, stiamo valutando anche la possibilità di realizzare la copertura degli spalti – osserva il sindaco Salvatore Argiolas - In più ci sarà un piccolo parco acquatico dietro il campo di calcetto. Il progetto è già finanziato con i fondi del Pnrr». ( s.p. )

