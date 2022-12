Lavori milionari sulla Statale 

Non è prevista alcuna chiusura: soltanto deviazioni e restringimenti della carreggiata. «La prima fase degli interventi – fa sapere Anas – riguarda il tratto compreso tra il km 42,500, all’altezza dell’uscita per le Statali 293 e 197, e il km 45 all’altezza dello svincolo per Sanluri, San Gavino, Guspini. Qui il traffico subirà rallentamenti perché il flusso veicolare verso Sassari sarà deviato lungo la carreggiata in direzione Cagliari, predisposta per il doppio senso di circolazione. Per segnalare qualsiasi problema c’è il numero verde 800.841.148».

Anas ha avviato i lavori per l’eliminazione dei nodi critici della statale 131 nel tratto fra Sanluri e Sardara, un investimento complessivo di 4,6 milioni di euro. Un segmento di 12 chilometri nella Provincia del Medio Campidano, importante per la sicurezza, soprattutto dal punto di vista dei collegamenti con la maggior parte dei Comuni che non si affacciano sulla 131, sono i 17 paesini della Marmilla e poi San Gavino, Pabillonis, Guspini, Gonnosfanadiga, Villacidro e Arbus.

L’intervento

Non è prevista alcuna chiusura: soltanto deviazioni e restringimenti della carreggiata. «La prima fase degli interventi – fa sapere Anas – riguarda il tratto compreso tra il km 42,500, all’altezza dell’uscita per le Statali 293 e 197, e il km 45 all’altezza dello svincolo per Sanluri, San Gavino, Guspini. Qui il traffico subirà rallentamenti perché il flusso veicolare verso Sassari sarà deviato lungo la carreggiata in direzione Cagliari, predisposta per il doppio senso di circolazione. Per segnalare qualsiasi problema c’è il numero verde 800.841.148».

I lavori fanno parte del piano più ampio di Anas per rendere più scorrevole e più moderna la Carlo Felice e prevedono il risanamento della strada, il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica. La conclusione è prevista a marzo 2023.

L’opera

Soddisfatti gli amministratori comunali del territorio per un cantiere che punta a una maggiore sicurezza e all’abbattimento della percentuale di incidenti che si verificano su quel tratto di strada. «Una criticità che deve essere risolta – ricorda il sindaco di Sanluri Alberto Urpi – interessa la modifica all’ingresso della 131 per gli automobilisti che arrivano da San Gavino e al bivio che prosegue per Sanluri sono obbligati a un’inversione di marcia sulla carreggiata, con gli inevitabili pericoli che corrono. I rischi si potranno evitare realizzando una bretella». L’assessore ai lavori pubblici di Sardara, Paolo Zucca, commenta: «Ben venga un intervento importante, fra l’altro atteso da tempo, su un percorso turistico molto trafficato anche verso l’interno. Penso ai visitatori delle terme, del castello di Sanluri, del villaggio nuragico di Barumini e dei musei del territorio».

