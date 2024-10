Lavori milionari in corso: «Rinnoviamo tutto il paese 

Lavori in corso a Serramanna, dove sono attivi circa dodici cantieri per un valore di diversi milioni di euro. Dalle scuole dell’infanzia di via Cervi allo stadio Fausto Coppi, passando per la biblioteca comunale, il centro sociale di via Rosselli, l’ex pretura, l’asilo nido comunale ed il sovra-passo pedonale ferroviario di via Jugoslavia (dove sono in corso le operazioni per la realizzazione degli ascensori): l’elenco delle opere in fase di realizzazione è lungo.

Il sindaco di Serramanna Gabriele Littera annuncia nuove opere imminenti: «Stiamo anche per partire con gli asfalti nuovi e le strade rurali» e parla anche dei disagi da patire. «Abbiamo un intero paese in rinnovamento e il disagio va sopportato per quel breve periodo che intercorre fino alla fine dei lavori che porteranno delle belle novità», dice il sindaco.

E ancora: «Abbiamo in corso lavori per parecchi milioni di euro, all’illuminazione pubblica, al sottopasso ferroviario di via Svezia, alla scuola dell’infanzia di via Cervi, allo stadio Coppi, dove sono in corso due cantieri, alla biblioteca comunale, al centro sociale di via Rosselli con altri due cantieri attivi, al municipio, alla ex pretura, sulla costruzione del nuovo asilo nido comunale, alla scuola secondaria di via Sicilia, alla scuola superiore di via Svezia, al sovra-passo pedonale di via Jugoslavia, al parco Arcobaleno, sulla rete idrica del paese, sulle aree verdi e in tanti altri spazi».

