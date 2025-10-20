Lavori milionari alle Medie Loru 

Il Comune di Villacidro ha investito tre milioni e 740mila euro per la ristrutturazione delle Medie Loru in via Grazia Deledda. Ora l’annuncio: «La scuola sarà pronta per il prossimo anno».

Il punto

«I lavori proseguono senza rallentamenti – assicura il sindaco Federico Sollai –. Le scuole non sono semplici strutture, ma sono luoghi dove si costruisce il futuro della comunità. Investire nella scuola significa investire nelle persone, nella cultura, nella formazione delle nuove generazioni e nella coesione del tessuto sociale». I lavori, avviati nel febbraio del 2025, rientrano nel programma comunale “Scuole belle e accoglienti”, che punta alla pianificazione di interventi di restauro e ammodernamento degli edifici scolastici del paese.

L’assessora alla pubblica istruzione Loredana Porcu aggiunge: «La scuola deve garantire la qualità ed essere in grado di rispondere a bisogni che vanno oltre la semplice offerta formativa curricolare. Il nostro impegno è stato e continuerà ad essere quello di rendere ogni edificio scolastico sicuro, funzionale, bello e accogliente, perché solo in un ambiente adeguato è possibile favorire la crescita e il benessere dei nostri ragazzi». L’intervento – finanziato con i fondi del Pnrr – prevede il consolidamento strutturale e l’adeguamento sismico dell’edificio, l’installazione di un impianto fotovoltaico e il rifacimento completo degli impianti elettrici, idrici, di illuminazione e riscaldamento. Il progetto include anche la riqualificazione degli spazi interni ed esterni, oltre all’adeguamento del sistema antincendio nel rispetto degli standard di sicurezza. La conclusione dei lavori è prevista entro giugno 2026. «Nonostante alcune difficoltà iniziali, l’amministrazione comunale e l’intera comporto scolastico hanno operato in stretta sinergia per garantire la continuità delle attività didattiche, rispondendo con attenzione alle esigenze degli studenti e delle famiglie», specifica la dirigente scolastica dell’istituto Marinella Giorri.

Il piano

Non mancano tuttavia alcune osservazioni. «Per quanto riguarda il piano di gestione delle scuole, credo che non si possa fare a meno di tenere conto dei numeri, i quali dicono, in modo impietoso, che ci sono sempre meno studenti, per cui si dovrà riorganizzare tutta la scuola. Noi non siamo per la chiusura di nessun edificio ma piuttosto perché si proceda a un ammodernamento di tutti», commenta Marco Deidda, consigliere di minoranza. Il sindaco precisa: «L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di riqualificazione del patrimonio scolastico villacidrese, già avviata su altri edifici, che interesserà anche la scuola media n. 2, in via Stazione, con un finanziamento regionale di 1,5 milioni di euro destinati all’efficientamento energetico».

RIPRODUZIONE RISERVATA