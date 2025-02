Lavori mai iniziati per l’ecocentro di via Abruzzi: revocato il finanziamento di 2,3 milioni di euro 

Gli automobilisti si erano ormai abituati alle transenne arancioni del cantiere fantasma di via Abruzzi, a Cagliari. Ma la loro attesa non è stata premiata. Quello che doveva diventare il nuovo ecocentro di Cagliari (il terzo, dopo Sant’Elia e via San Paolo) non si farà più: troppo lunga l’attesa, tanto che è stato revocato il finanziamento di 2,3 milioni di euro.

L’inizio dei lavori era previsto per il 6 marzo 2023. Peccato che gli interventi si siano limitati all’installazione di una gabbia di alluminio che, oltre a destare perplessità tra i residenti, ha ristretto la carreggiata e occupato una dozzina di parcheggi, proprio davanti al cimitero di San Michele.Il cantiere, che riportava il cartello bianco e azzurro in ossequio all'Unione Europea che aveva elargito il finanziamento, resta un’incompiuta.

