Lavori lumaca, la Frassati molla 

In ritardo i lavori per la realizzazione del polo sportivo del Cuore Immacolato; il campo da gioco di calcio è impraticabile e la società sportiva Piergiorgio Frassati di Iglesias decide di sospendere le attività in vista della prossima stagione. «Alcuni allenatori e tanti giovani calciatori hanno deciso di andare in altre società - commenta il presidente Mario Zara -. Quella che doveva rappresentare la rinascita di un’intera area, si sta rivelando un incubo che mette a rischio il nostro futuro, eppure avevamo la parola dell’amministrazione comunale sulla realizzazione dell’impianto prima dell’inizio della stagione sportiva».

Il bando

Per comprendere al meglio le ragioni del presidente della Asd Frassati occorre ripercorrere le vicende dal 2022, quando la stessa società ricevette un finanziamento di quasi 800mila euro grazie alla partecipazione di un bando Pnrr (Sport e periferie). Un bando che prevedeva la presenza di un partner per la gestione dei rapporti con il Ministero e la ditta appaltatrice addetta ai lavori. Fu il Comune di Iglesias ad assumere quel ruolo. «Ma i lavori sono stati interrotti diverse volte - spiega Zara -, noi stessi abbiamo dovuto impegnarci con un fondo di garanzia pari a 70mila euro. Un finanziamento che senza l’attività agonistica e la presenza dei tesserati, non possiamo sostenere, tanto che siamo inadempienti dallo scorso febbraio».

Il dibattito

Il progetto comprende la realizzazione di un campo da calcio a 8 in manto sintetico, due campi da padel , un’area coperta per il tennis tavolo, un impianto di illuminazione, degli spogliatoi, un’area parcheggi e la ristrutturazione degli edifici esistenti. Lavori che però procedono a passo di lumaca. La vicenda è stata discussa in Consiglio comunale , presentata dal consigliere Simone Saiu: «L’assessore ai Lavori pubblici in risposta alla mia interrogazione - dichiara il capogruppo di “Insieme” - aveva dichiarato che entro agosto i lavori sarebbero stati terminati. Una società ha investito di tasca propria su quell’impianto e trovo irresponsabile fare dichiarazioni di questo tipo senza certezze. Peraltro, con oltre un anno e mezzo di ritardo sul ruolino di marcia, l’amministrazione ha concesso un’ulteriore proroga alla ditta esecutrice». Un ulteriore proroga confermata dallo stesso assessore, Alberto Cacciarru: «Per via delle alte temperature per le quali si imponeva di non lavorare nei cantieri oltre le ore 12 e per le difficoltà nel reperimento delle attrezzature per il montaggio dei campi da padel, la ditta aveva chiesto una proroga ben più importante di quella che abbiamo concesso. Dovranno infatti terminare i lavori entro il 26 settembre». Intanto l’assessore allo Sport Vito Spiga interviene: «Se la società Frassati facesse richiesta, saremo disponibili ad ospitarli in un altra struttura fino alla realizzazione del loro impianto».

