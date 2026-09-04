«Lavori lenti al Piano artigianale» 

Piano artigianale, cantiere senza fine: la minoranza in Consiglio comunale ad Arbus interroga il sindaco, Paolo Salis, per conoscere le motivazioni del ritardo nella conclusione dei lavori. Al centro dell’intervento c’è un progetto del 2024 per complessivi 350mila euro, ultimato un anno dopo per via di una variante.

«La modifica», ricorda il primo firmatario, Agostino Pilia, «si è resa necessaria per correggere alcuni errori di valutazione sulla regimazione delle acque meteoriche e anche sulla viabilità, al fine di evitare i rischi che l’opera completata avrebbe comportato. Sono passati sette mesi e l’unico segno visibile è il taglio indiscriminato degli oleandri storici e lo stallo del cantiere». Dunque le richieste di chiarimenti sull’iter eseguito, i costi aggiuntivi, quali i lavori affidati in subappalto a una nuova ditta e chi sia il responsabile della sicurezza del cantiere. La risposta del primo cittadino nel prossimo Consiglio comunale.

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