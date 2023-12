«Lavori infiniti, qui si chiude bottega» 

La posa dell’armatura metallica preannuncia l’imminente gettata di cemento. Ma la ripresa dei lavori in piazza Manno non basta a rasserenare gli animi di commercianti, residenti e professionisti che ieri, in Comune, hanno avuto l’atteso confronto con l’amministrazione per fare il punto sull’intervento di riqualificazione avviato lo scorso aprile.

Il vertice

All’appuntamento a rappresentare la Giunta di Massimiliano Sanna era presente soltanto l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete, accompagnato dal dirigente Alberto Soddu e dalla responsabile unica del procedimento Luigia Foddi. «L’incontro odierno è servito ad illustrare i lavori di completamento e spiegare il motivo dei ritardi» ha fatto sapere l’assessore. «Non siamo affatto soddisfatti - replica Luciano Vacca, titolare del panificio che si affaccia sul cantiere - Avevamo chiesto di incontrare anche il sindaco e l’assessora alle Attività produttive, invece abbiamo avuto solo aggiornamenti di carattere tecnico». Nessuna informazione sulle eventuali “forme di compensazione” per i titolari di esercizi pubblici danneggiati dai lavori che l’esponente dell’esecutivo Rossana Fozzi aveva anticipato lo scorso 28 novembre nell’Aula consiliare, rispondendo ad un’interpellanza della minoranza. «Avevamo appreso dei possibili indennizzi dagli organi di stampa - va avanti Vacca - di ufficiale non ci è mai stato comunicato nulla». Operatori e residenti continuano ad aspettare fra disagi e preoccupazione crescente.

Gli scenari

Per quanto riguarda il cronoprogramma, Prevete ha confermato che in occasione della Sartiglia sarà aperto un varco centrale per il passaggio del corteo dei cavalieri, degli addetti ai lavori e alla sicurezza. Ma anche su questo aspetto commercianti e residenti storcono il naso. «Se è possibile realizzare un varco per consentire il regolare svolgimento della giostra - hanno domandato - perché durante tutto il periodo estivo in cui il cantiere è rimasto chiuso non è stato fatto altrettanto per dare una valvola di sfogo a esercenti e residenti?». Il resto dell’area resterà off-limit «con i comprensibili danni economici - insiste Luciano Vacca - proprio nel periodo di maggiore affluenza turistica dell’anno».

I tempi

L’altro interrogativo, rimasto senza risposta, riguarda la tempistica. Gli operatori hanno chiesto rassicurazioni sulla data di chiusura del cantiere «ma l’amministrazione al momento non è in grado di fare previsioni, anche perché a dettare i tempi è soprattutto la Soprintendenza. Siamo molto amareggiati - conclude il commerciante - qui si fa archeologia sulla pelle di esercenti e residenti».

