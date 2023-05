Lavori (in)finiti nella Statale 292 

Gli operai della ditta So.Ge.La non si vedono da tempo, eppure ci sono almeno una ventina di metri di marciapiede, in prossimità della rotonda di Nuraxinieddu, che attendono di essere pavimentati.

«Siamo in fase di collaudo». Basterebbero gli otto lunghi anni dall’avvio del cantiere, a cui devono sommarsene altri 9 dallo stanziamento del finanziamento regionale di 7 milioni di euro, a giustificare l’entusiasmo per l’annuncio degli uffici della Provincia. Se non fosse che i lavori sulla Statale 292, nel tratto che dal Rimedio conduce fino allo svincolo della Carlo Felice, sono tutto fuorché conclusi.

Operai fantasma

Gli operai della ditta So.Ge.La non si vedono da tempo, eppure ci sono almeno una ventina di metri di marciapiede, in prossimità della rotonda di Nuraxinieddu, che attendono di essere pavimentati.

I sottopassi che avrebbero dovuto facilitare l’attraversamento dei pedoni dalle frazioni ai rispettivi cimiteri, poi, sono ancora fuori uso. A Massama l’ingresso è sbarrato; a Nuraxinieddu è accessibile, ma solo se si è disposti a guadare i 20 centimetri d’acqua che ristagnano sul pavimento una volta superati gli scalini.

«Il marciapiede e i sottopassi saranno completati con un intervento che l’ufficio tecnico sta definendo», fanno sapere dall’Ente di via Carboni. Nel frattempo si lavora al collaudo di quanto finora realizzato.

La storia

I lavori, finanziati nel 2006 dalla Regione, erano stati appaltati nel 2013. Le ruspe entrarono in azione solo due anni più tardi, non senza intoppi legati inizialmente all’esproprio dei terreni, poi alle difficoltà per il posizionamento delle condotte idriche di Abbanoa, infine al vertiginoso aumento dei costi. Per quasi un decennio deviazioni e disagi per gli automobilisti. Tutto finito? Macché. Parcheggiati i mezzi meccanici, resta l’insidia vegetazione a rendere pericoloso il trafficato tratto di strada.

Erbacce fuori controllo

Qualcuno, stanco di aspettare, si è armato di decespugliatore e ha fatto da sè. Pochi metri di sfalcio per riuscire a varcare il cancello di casa senza doversi addentrare in una giungla. Ma è come aver tolto un granello di sabbia dalla spiaggia: sulla Statale 292, tra Nuraxinieddu e lo svincolo sulla 131, il verde è fuori controllo. I cigli stradali sono letteralmente invasi da canneti, mentre nelle rotonde la viabilità è ostruita da muri di erbacce.

La segnaletica è stata inghiottita dalle sterpaglie, leggere le indicazioni sui cartelli è un’impresa quasi impossibile. Non è solo una questione di estetica (che pure ne risente, eccome), è soprattutto una questione di sicurezza, come testimoniano i numerosi incidenti degli ultimi mesi.

«Non è un problema»

Anche se sullo sfalcio delle rotonde la Provincia precisa: «L’erba alta non è un fattore di rischio, secondo il codice della strada non si dovrebbe vedere la strada in continuità». Il problema è che, allo stato attuale, auto e due ruote sono costrette ad immettersi nella carreggiata senza riuscire a vedere neppure se qualche mezzo stia già percorrendo la rotatoria. La spiegazione è sempre la stessa: «Non abbiamo più cantonieri - fanno sapere dagli uffici - in compenso abbiamo mille chilometri di strade da manutenere. A giorni, comunque, interverremo».

