Lavori infiniti, lite sindaco-negozianti 

Di fare un passo indietro nessuno sembra avere intenzione. Tra il sindaco, Massimiliano Sanna, e i commercianti di piazza Manno le posizioni restano lontanissime. Non è bastata l’introduzione delle agevolazioni per le attività penalizzate dai cantieri nel regolamento della Tarip a rasserenare gli animi. E dopo le accuse di scarsa condivisione lanciate da Luciano Vacca, titolare del panificio che si affaccia sull’area, arriva la replica del primo cittadino.

Il sindaco

«Da quando sono iniziati i lavori in piazza Manno questa amministrazione ha incontrato più volte i commercianti che operano in quell’area e si è costantemente impegnata per trovare una soluzione ai loro problemi - ribadisce Sanna - Lo abbiamo fatto più di una volta. Lo hanno fatto gli assessori ai Lavori pubblici e alle Attività produttive e l’ho fatto io. Abbiamo discusso delle caratteristiche del progetto, delle modalità di esecuzione e dei tempi di realizzazione e completamento. Abbiamo ascoltato i loro problemi e spiegato quali fossero i margini di intervento, purtroppo molto ristretti, a disposizione dell’ente locale per sostenerli».

«Cinque incontri»

A suffragio della sua difesa Sanna sciorina una serie di date. «A chi se lo fosse dimenticato, e per opportuna conoscenza di tutti, ricordo le date in cui ci siamo visti in Comune: 27 febbraio 2023, 1° settembre 2023, 19 dicembre 2023, 27 dicembre 2023, 15 aprile 2024, oltre che le numerose interlocuzioni (telefoniche e di persona) avute singolarmente».

La replica

Di fronte all’elenco di date gli esercenti storcono il naso. «Gli unici incontri a cui siamo stati invitati, peraltro su nostra sollecitazione, sono quelli del 27 febbraio, prima dell’avvio dei lavori, e uno a ridosso del festività natalizie. A meno che il sindaco non si riferisca a fugaci chiacchierate all’ingresso di Palazzo degli Scolopi con singoli interlocutori», precisa Vacca. Tesi confermata dal titolare della libreria Mondadori, Cristian Casta. «In entrambe le occasioni siamo solo stati messi al corrente del cronoprogramma dei lavori - sottolinea - mai si è discusso di eventuali forme di risarcimento. Ben venga la riduzione della tassa sui rifiuti, ma è un’elemosina se paragonata alle perdite subite a causa dei ritardi nei lavori».

In Consiglio

Il primo cittadino, però, non ci sta e contestualizza le dichiarazioni finite nel mirino. «In Consiglio comunale ho sottolineato che non ritenevo giusto che passasse l’idea che questa amministrazione non si sia mai interessata al problema dei commercianti - spiega – Noi da subito ci siamo confrontati con loro per trovare delle soluzioni. Con loro e con gli uffici ci siamo confrontati per trovare le misure più idonee, addirittura cercando di inserire un indennizzo in ambito sociale. Poi dal confronto politico è emersa la formula dell’agevolazione tariffaria che è stata sostenuta dall’intero Consiglio». Di negare i disagi non ha alcuna intenzione, «Però deve essere altrettanto chiaro - osserva Sanna - che a conclusione dei lavori (che sono un sacrificio necessario) commercianti, studenti e ogni cittadino potranno beneficiare di uno spazio finalmente decoroso e sicuro, rispettoso della storia della città».

