Lavori infiniti e cantieri fantasma 

La stagione dei cantieri in città sembra non conoscere la parola fine e basta un tour per capire che i cagliaritani dovranno avere ancora davvero molta pazienza. Alcuni - seppur a rilento – procedono, altri invece sono fermi e da tempo non si vedono né ruspe né operai.

Deserto

Lavori al palo ad esempio in viale Sant’Avendrace, diventata ormai la tela di Penelope cagliaritana «solo che qui gli operai che fanno e disfano non li vediamo da mesi», ironizza Giulia Deiana. Stessa immagine anche in piazza Madre Teresa di Calcutta e in viale Diaz: transenne e reti arancioni, ma di operai e mezzi neanche l’ombra. Ovunque ci si giri, i cartelli indicano lavori in corso. Alle 9.30 in piazza Repubblica, nel cantiere che sta tracciando il percorso della metropolitana, ci sono solo due piccoli mezzi e nessun operaio all’orizzonte. «Non vengono da diversi giorni, credo qui abbiano finito: finalmente», sospira Massimo Argiolas titolare del distributore di benzina, «ho visto che hanno riaperto tutte le corsie, forse c’è ancora qualcosa da sistemare, ma credo ora possano smontarlo, speriamo non passino altri mesi».

Qualcosa di muove

Mezz’ora dopo in via Dante, tra il palazzo di giustizia minorile e l’Ossigeno sono nove gli operai al lavoro per lo stesso tracciato che permetterà alla metropolitana di arrivare fino a piazza Matteotti. «Ogni mattina faccio la mia passeggiata», racconta Efisio Boi, 78 anni, L’Unione Sarda sotto braccio, «finite le ferie, ci sono tutti i giorni e lavorano bene, ora però servirebbe un’accelerata, è passato troppo tempo». Sorpresi e quasi increduli, invece, i residenti tra piazza Repubblica e piazza San Benedetto: intorno alle 11, nel cantiere aperto a novembre del 2022 per riqualificare via Dante, ci sono ben tredici operai in movimento. Chi sulla ruspa, chi sul camion, chi con pale e tubi in mano. «Tredici? Ci dobbiamo sentire lusingati allora», dice con sarcasmo la commessa di un negozio di abbigliamento, «si sono ricordati che sembriamo terremotati e che le attività stanno chiudendo. Bisogna solo pregare che siano veloci, perché noi stiamo morendo».

La new entry

Aperto appena tre giorni fa, nel nuovo cantiere a Marina Piccola, a metà mattina, al lavoro in piazza Arcipelaghi ci sono tre operai, una ruspa in azione e ancora decine di transenne da sistemare.

I grandi cantieri

E poi ovviamente c’è via Roma, spina nel fianco per il Comune: a metà mattina ci sono otto operai e tanti curiosi che dalle “finestrelle” delle transenne controllano che «i lavori procedano bene». Un operaio li rassicura: «Siamo in 8, ma lavoriamo per 20».

Picco e ruspe in azione anche in viale Trieste, dove sabato per protesta i residenti hanno costruito un piccolo pollaio nel cantiere: qui sono 10 gli operai al lavoro per riuscire a concludere i lavori. Tappa in viale Buoncammino: 7 i lavoratori impegnati, ma per godere della nuova passeggiata bisognerà aspettare ancora. Stesso numero anche in via Cadello per il rifacimento dei marciapiedi. Code di automobili e un cartello che da piazza d’Armi indica l’inizio del cantiere in viale San Vincenzo: qui di operai neanche l’ombra, mentre le due asfaltatrici sono parcheggiate. Immobili.

