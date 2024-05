Lavori infiniti, attività al collasso 

I lavori sarebbero dovuti durare meno di due mesi, dal 15 gennaio al 10 marzo, ma ne sono trascorsi quasi cinque e via Italia è ancora sbarrata all'altezza di via Emanuele Filiberto. Ruspe in movimento, frastuono, polvere, traffico deviato, lunghe code tra via Ampere e piazza Italia, commercianti ormai in ginocchio.

Medea ha rinnovato la rete del gas, poi il cantiere è passato all'Arst che ha realizzato il doppio binario per la metro. Ora si sta ultimando il passaggio a livello, dopodiché subentrerà il Comune per fogne e asfalto. Se non ci saranno intoppi lo sbarramento sarà rimosso entro tre settimane. Tuttavia, concluso il primo lotto, è prevista l’apertura di altri cantieri. Si interverrà infatti per segmenti, con l’obiettivo finale di realizzare i nuovi collettori contro allagamenti e alluvioni.

Muore il commercio

E nel frattempo? Il commercio sta morendo, specialmente nel tratto finale di via Italia, rimasto isolato. «Prima servivo 300 caffè al giorno, ora cento», si dispera Giancarlo Piras, 72 anni, titolare dal ‘97 del bar tabacchi Hobby, «mentre il fatturato delle sigarette è crollato da 14 a 6 mila euro a settimana». Preoccupato anche Alberto Mura, 55 anni, dell’antistante Bar Via Italia. «Non ce la facciamo più perché abbiamo costi fissi notevoli. Se non ho ancora chiuso è solo grazie agli amici». Calo del fatturato dell’80 per cento per la vicina rivendita di autoricambi, ma il caso più eclatante è quello di Avifauna, negozio di animali che ha chiuso a Pirri dopo ben 38 anni. Un cartello annuncia il trasferimento in un centro commerciale di Sestu proprio “a causa dei lavori stradali”, si legge.

«Scelta dolorosa»

«Ho aperto Avifauna nel 1986 e il mio è uno tra i più longevi negozi del settore a livello regionale», dice il titolare Corrado Mua, 63 anni, «non avrei mai pensato di dovermene andare, è stata una scelta dolorosa. In via Italia purtroppo non passava più nessuno». Il commerciante è affranto. «Il negozio di via Italia è di mia proprietà, l’ho dovuto chiudere per trasferirmi a Sestu, ma l’affitto è caro. Ci avevano detto che i lavori sarebbero durati venti giorni, poi due mesi. A marzo abbiamo intuito che sarebbe andata diversamente e con mia moglie abbiamo deciso di cambiare aria. La cosa che mi infastidisce di più è che ci sono stati periodi in cui nel cantiere non ci lavorava nessuno».

Dispiaciuto Carlo Poledrini, direttore generale dell'Arst. «Nessuno di noi ha voglia di stare in via Italia un giorno più del necessario», commenta, «i lavori sono in ritardo, avremmo voluto evitarlo ma non è stato possibile. Dal punto di vista strutturale le opere che ci competono possono dirsi concluse. Manca solo il posizionamento dei cavi della linea elettrica». Dopodiché Il Comune ripristinerà l’asfalto e provvederà alla riapertura. «In generale», conclude Poledrini, «siamo fiduciosi che entro l’inizio dell’anno scolastico la linea della metro possa essere aperta fino alla nuova fermata di San Saturnino a Cagliari».

