Lavori in vista nelle piazzette di via Eleonora e via Costituzione 

Le piazzette di via Eleonora d’Arborea e di via Costituzione (angolo con la via Serpeddì) a Sinnai saranno presto sistemate. Già approvato il progetto, c’è la disponibilità di spesa di 50mila euro di fondi del bilancio comunale. Con questo somma sarà anche realizzata la segnaletica stradale circostante le stesse piazzette. Ora si attende un altro intervento: la sistemazione della piazzetta di via Respighi, completamente da rifare. Sul verde sta operando da diverse settimane la società che si è aggiudicata un appalto triennale da oltre 700mila euro: diversi gli interventi già portati avanti da operai e tecnici in diverse parti del centro abitato soprattutto con la potatura di alberi pericolosi per la sicurezza del traffico.

Si attende invece l’apertura dell’ecocentro realizzato dalla Cosir nella frazione turistica di Solanas. I lavori della struttura sono ultimati, ma mancherebbe l’allaccio della corrente elettrica per consentire l’avvio della struttura.

Sempre a Solanas migliora invece la viabilità con la sistemazione di diverse strade. Interessate dai lavori le vie dei Gelsomini, Dei Ciclamini, Delle Zinnie, Delle Sterlizie e Campu Longu. Il progetto è stato finanziato dalla Città metropolitana di Cagliari. Spostato da Solanas a Sinnai il contributo di 515mila euro, destinato ad interventi idrogeologici nella frazione. Il finanziamento sarà utilizzato per analoghi interventi nel quartiere pineta a Sinnai. (r. s.)

