Lavori in viale Nora, traffico rallentato e pericoli per i pedoni 

Disagi per la viabilità in Viale Nora a Pula. Il tratto di strada che costeggia il cimitero è transennato per via di alcuni lavori per la messa a norma per gli impianti per la raccolta delle acque reflue. E sul posto nessun vigile a coordinare il traffico, né un semaforo provvisorio. La chiusura della carreggiata per circa duecento metri non consente il regolare transito degli automobilisti. Sul luogo sono stati piazzati i cartelli stradali indicanti il senso unico alternato, ma il tratto resta molto pericoloso per via della lunghezza del cantiere che si estende dalla rotatoria all’altezza dell’Istituto Alberghiero Azuni, sino all’incrocio con via Sauro.

I disagi sono soprattutto nelle prime ore del giorno,quando gli studenti si dirigono verso la scuola con i mezzi pubblici.

«Si tratta di un lavoro di manutenzione che andava fatto al più presto – dice il Sindaco Walter Cabasino – In quella strada c’è un canale di sfogo di acque bianche costruito circa 20 anni fa. La soletta stava cedendo e dunque siamo dovuti intervenire per ripristinarla. Comprendo il disagio dei cittadini e tra pochi giorni verranno installati i semafori che permetteranno di regolamentare meglio il traffico nella zona. Sono lavori che purtroppo si sono allungati».

RIPRODUZIONE RISERVATA