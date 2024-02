Lavori in viale Marconi, slittano i tempi 

Si allungano i tempi per l’apertura dei cantieri nel tratto quartese di viale Marconi.

Dopo l’approvazione della variante da parte del Comune per la realizzazione della rotatoria all’altezza del Carrefour, ci vorrà adesso circa un mese per attendere le possibili osservazioni, da parte ad esempio delle attività commerciali e dei residenti che si trovano nella zona. Ma non è finita: dopo questa fase, la Città Metropolitana che dovrà portare avanti l’intervento, dovrà procedere con gli espropri. «Una fase» spiegano, «che non si poteva fare prima dell’approvazione della variante». Tempi? Si presume che i cantieri possano aprire nella tarda primavera. I lavori riguardano il tratto da via de Gasperi al Carrefour. Oltre alla realizzazione di pista pedonale e ciclabile, prevedono appunto una rotatoria per agevolare l’accesso al centro commerciale.

Nel progetto c’è anche una banchina per lo smaltimento delle piogge per evitare gli allagamenti: l’acqua in eccesso fa straripare il tombino davanti all’ipermercato, la strada si allaga e la Polizia locale è costretta a chiudere una corsia. Sarà eliminato anche il semaforo all’incrocio con via Fermi che diventa a senso unico.

RIPRODUZIONE RISERVATA