Lavori in viale Marconi, forse è la volta buona 

Dopo rinvii, promesse e false partenze, sembra aprirsi uno spiraglio per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del tratto quartese di viale Marconi, da via De Gasperi fino al Carrefour.

Le pratiche

Gli uffici della Città metropolitana stanno completando la variante per lo spostamento delle linee del filobus, scoglio che di fatto fino ad oggi ha bloccato l’intervento. Dopo di che si passerà all’approvazione e di seguito all’apertura dei cantieri. La conferma arriva proprio dalla Città Metropolitana. «È in fase di completamento la perizia di variante per risolvere le interferenze della rete di alimentazione dei filobus. Successivamente si attiverà la conferenza dei servizi per l’approvazione di questa perizia al termine della quale partiranno i lavori prima su via Majorana e poi, dopo le festività natalizie per la realizzazione della rotatoria su viale Marconi». È da anni che i lavori vengono dati per imminenti ma poi alla fine slitta tutto. Qualche mese fa era stata proprio la perizia di variante a costringere al rinvio perché avrebbe causato il superamento del finanziamento disponibile.

Il Comune

Ai lavori guarda con attenzione il Comune. «Per l’amministrazione comunale viale Marconi è tra le prime priorità», dice l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «c’è quindi massima attenzione per il restyling e la messa in sicurezza della strada, un interesse che di recente si è concentrato sulla necessità di reperire ulteriori risorse per realizzare la terza corsia da destinare al bus rapid transit, con l’utilizzo di mezzi pubblici elettrici. Pertanto siamo fiduciosi che la Città Metropolitana possa mandare a cantiere quanto prima il primo lotto del progetto ormai atteso da anni, che include rotonde, marciapiedi e ciclabili, in modo che poi si possa concretizzare anche la terza corsia lato stagno, necessaria per potenziare il trasporto pubblico locale».

Il punto nodale

La parte più importante dell’intervento riguarda la realizzazione della rotatoria all’altezza di via Majorana. Questa consentirà di effettuare l’inversione di marcia e di poter raggiungere le attività commerciali. Inoltre, sarà completata la stessa via Majorana, strada finora mai conclusa, e sarà connessa con la strada che passa dietro al Carrefour, in modo da snellire il traffico: proprio da qui dovrebbero aprire i cantieri. Soltanto dopo si passerà alla realizzazione di marciapiedi, parti verdi e piste ciclabile. Oltre che sottoservizi, in modo da evitare allagamenti all’altezza del Carrefour. Via Fermi diventa a senso unico in entrata da viale Marconi verso via Segrè. E anche i pedoni oggi costretti a transitare con enormi rischi, potranno percorrere la strada più tranquilli. Sarà realizzato il marciapiede che non sarà come quello attuale a ridosso della corsia, ma sarà lontano dalla carreggiata, separato dall’area verde che costeggerà anche la pista ciclabile. Spazio poi agli attraversamenti pedonali rialzati in prossimità dell’incrocio con via Bizet, dove oggi le strisce sono pericolose e poco visibili. Questo andrà ad aggiungersi a quello già presente davanti alla clinica.

Gli attraversamenti

Nel secondo tratto altri ne saranno realizzati in prossimità dell’Md e di via Majorana dove sarà realizzata la rotatoria e dove ci sarà anche l’isola per la fermata dei bus.

RIPRODUZIONE RISERVATA