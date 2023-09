Lavori in viale Kennedy, Comune a caccia di fondi 

I residenti di viale Kennedy devono aspettare ancora. A distanza di anni dalla prima richiesta di intervento per la messa in sicurezza della strada non è accaduto nulla.

Una via altamente traffica, con automobili parcheggiate sulla carreggiata, senza marciapiede né segnaletica: così si presenta la parte alta di viale Kennedy dove sono ben tre le attività che ogni giorno si trovano a fronteggiare la questione sulla sicurezza della strada con i propri clienti. Proprio all’altezza delle attività non compare nessun attraversamento pedonale e, come se non bastasse, le automobili e i pullman accelerano proprio in quel pezzo di strada, subito dopo la curva quando inizia la discesa. La questione è stata presentata anche al sindaco di Gonnosfanadiga Andrea Floris che spiega: «Abbiamo chiesto un finanziamento di 150mila euro a cui noi vorremo aggiungere altri 150mila euro di cofinanziamento per intervenire e ripristinare le due strade principali, via Porru Bonelli e viale Kennedy. In questo modo potremmo pensare di intervenire anche sulla questione del traffico».

I residenti della parte alta di viale Kennedy continuano a chiedere che si intervenga con dossi, strisce pedonali e qualsiasi altro sistema che possa far rallentare automobili e pullman che sfrecciano ad alta velocità sia di giorno che di notte.

