Lavori in via Tripoli, varianti al progetto 

Il primo annuncio era arrivato a gennaio. Il vecchio muro con cancello che divideva via Franklin da via Tripoli sarebbe stato demolito, per creare una nuova strada. Una buona notizia attesa da tempo dai residenti della zona.

Il cantiere è andato avanti per mesi ma non è ancora giunto alle battute finali. C’è stato un cambio in corso d’opera come annuncia una delibera comunale, indicando anche alcune varianti che si sono rese necessarie durante lo svolgimento dei lavori.

Come precisa il vicesindaco Massimiliano Bullita, «sarà installato un nuovo lampione con lampada a risparmio energetico, un nuovo cordolo e una cunetta, per facilitare il deflusso dell’acqua». In breve da una strada secondaria senza uscita, via Tripoli si avvia finalmente a diventare una via nuova e moderna.

