Lavori in via Rosselli, i ritardi affondano il commercio 

La proroga ufficiale dei lavori dell’Asse della Cultura, la cui conclusione era prevista inizialmente per il 30 giugno, riaccende le preoccupazioni dei commercianti di via Rosselli. Il cantiere, aperto da gennaio, continua a pesare sulle attività della zona: difficoltà di accesso, calo delle vendite e dei clienti.

«Siamo arrabbiati, ci stiamo rimettendo tanti soldi», denuncia Antonio Pilleri, titolare del negozio di ottica. «Le vendite hanno registrato un calo ormai insostenibile e in queste condizioni non si può lavorare. Da quando sono tornati i parcheggi abbiamo ricominciato a respirare, ma sino al sabato precedente eravamo in piena crisi. Abbiamo perso i clienti “toccata e fuga”. Sono ormai sei mesi di sofferenza, davanti a noi non vediamo un futuro roseo. Non bastano le rassicurazioni, servono fatti concreti e che ad oggi non vediamo».

Più prudente la posizione della farmacia, dove si riconosce l’importanza del ripristino degli stalli ma si chiede un’accelerazione dei lavori. «Ringraziamo per i parcheggi, perché sono fondamentali. Sarebbe però utile introdurre il disco orario, così da garantire un ricambio reale ed evitare che gli stalli vengano usati come sosta stabile dai residenti. Per la stagione invernale servirà però un’accelerata nei lavori». Preoccupato anche Piero Cireddu della gioielleria: «La gente esce meno e, senza parcheggi, la zona si sta desertificando. Via Rosselli rischia di diventare soltanto un’arteria di passaggio: commercialmente non vale più nulla. Il cantiere è fermo, così come in via don Minzoni che non è stato ancora concluso. Il disco orario è una necessità: darebbe ossigeno alle attività e garantirebbe un maggiore ricambio per le soste».

L’assessore ai Lavori pubblici, Walter Caredda, rassicura. «Il finanziamento non rischia di essere perso. I ritardi dipendono dalla consegna dei materiali e dai tempi degli altri enti chiamati a intervenire sui sottoservizi. Proprio per questo abbiamo ripristinato i parcheggi. Appena arriverà il materiale, i lavori andranno avanti. È nell’interesse di tutti terminare prima: ogni giorno in più comporta costi di manodopera all’azienda». Resta aperto il nodo del disco orario richiesto dai commercianti.



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