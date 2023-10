Lavori in via Riu Mortu, traffico nel caos 

Traffico in tilt ieri nelle ore di punta per l’apertura del cantiere per rifare il canale tombato di via Riu Mortu a Monserrato – opera strategica per mitigare il rischio in caso di alluvioni – che andrà avanti sino a fine anno.

Il caos

Disagi che si sono rivelati molto più pesanti del consueto soprattutto dopo le 13.20, orario di uscita dalle scuole e dagli uffici. A quell’ora la coda è impressionante, i clacson suonano all’impazzata e volano parole grosse tra automobilisti, con qualcuno se la prende con chi si ferma all’altezza della rotonda per dare la precedenza, “reo” di aspettare troppo per attraversarla. C’è poi chi taglia la strada nonostante la segnaletica orizzontale gialla da cantiere sia ben visibile già metri prima. Scene da Far West urbano con il solito carico di tanta rabbia. C’è chi preferisce fare un giro più grande per non rimanere imbottigliato. Inevitabili disagi (che nelle ore di punta non è una novità) dovuti ai lavori in nel tratto di strada cavallo tra via Riu Mortu e via Cabras verso Selargius.

I lavori

Un’opera necessaria come spiega l’assessore dei Lavori pubblici Raffaele Nonnoi: «Dobbiamo demolire e ricostruire la soletta di copertura del canale – dice -. Questo intervento rientra tra quelli posti in essere da questa amministrazione comunale per la prevenzione del rischio idrogeologico a tutela dei nostri cittadini. A seguito dei vari studi e delle verifiche programmate sullo stato dei canali, eseguite sia per capire la portata degli stessi per il Piano di assetto idrogeologico, sia per la pulizia delle condotte, si è evidenziato uno stato di degrado della soletta di copertura di quel tratto di canale e stiamo intervenendo affinché la situazione non peggiori».

Rischio alluvioni

Tutti a Monserrato ricordano l’alluvione del 2008. Per evitare che le piogge intense che potrebbero abbattersi sulla città con le prime perturbazioni autunnali, il Comune agisce prima che sia troppo tardi: «Per questo cantiere ci siamo aggiudicati un finanziamento Por 2014-2020 denominato "Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti Riu Mortu e Riu Saliu", di 520.000 euro. L’intervento, come quelli già eseguiti delle vasche di laminazione e altri per la pulizia dei canali, dimostrano la continua programmazione della Giunta», conclude Nonnoi, che fa sapere che, se non ci saranno intoppi, i lavori in via Riu Mortu dovrebbero terminare entro dicembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA