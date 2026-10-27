Lavori in via Riu Mortu, prime polemiche

A Monserrato i lavori su via Cesare Cabras procedono – dopo ritardio e intoppi – verso la scadenza contrattuale di dicembre, ma il Comune guarda già al prossimo cantiere: quello di via Riu Mortu, inserito in un appalto più ampio che comprende via Paluna, via San Fulgenzio, un tratto di via Giulio Cesare e uno di via Cortis.

Mani avanti

Un pacchetto di lavori che la minoranza osserva con crescente diffidenza. Andrea Zucca e Valentina Picciau (Monserrato – La Svolta) contestano soprattutto la programmazione e temono di rivivere quanto accaduto in via Cabras. «Il sindaco aveva detto in commissione che a breve sarebbero partiti i lavori per via Riu Mortu. Ma se davvero inizieranno, hanno previsto i disagi per la viabilità o le ricadute sulle attività commerciali e sui residenti, come è successo in via Cabras?», affermano.

Per i due consiglieri il rischio è quello di un nuovo cantiere problematico: «La preoccupazione è che emergano criticità tali da bloccare i lavori. Via Riu Mortu era stata rifatta con la Giunta Argiolas: quando Locci si è insediato la strada aveva tre anni, era nuova. In dieci anni ci sono stati solo rattoppi. In una strada ad alta percorribilità serve programmare la manutenzione ordinaria e straordinaria: non si può attendere che si sfondi il piano sottostante all’asfalto».

La replica

Il sindaco Tomaso Locci ribatte alle accuse sulla strada consegnata dalla giunta precedente: «Ho dovuto spendere 10 milioni di euro per riasfaltare 56 strade: in via Riu Mortu sono dovuto intervenire tre volte con lavori importanti, compresi i marciapiedi che prima non esistevano. Il problema è il passaggio di mezzi non adibiti per questo tipo di strada».

L’assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Nonnoi, aggiunge: «Se tutti quanti noi nei lavori edilizi pubblici e privati avessimo la sfera di cristallo sarebbe tutto bello: si chiamano imprevisti», afferma. «Abbiamo fatto tutte le valutazioni preliminari del caso. Vorremmo iniziare i lavori indipendentemente da via Cabras, forse ai primi di dicembre».

Il piano anti disagi

Sui disagi, Nonnoi assicura che si sta cercando di prevenire le criticità: «Abbiamo già programmato una riunione con tutti i commercianti per capire le loro esigenze e trovare un punto d’incontro. La viabilità verrà sicuramente interrotta, ma stiamo studiando la maniera meno indolore per tutti», dice.

Via Cabras

Intanto su via Cabras il cantiere avanza: «Lunedì abbiamo gettato la soletta per la vasca di laminazione e le prove di piastra. Stiamo proseguendo secondo le tempistiche, nonostante gli imprevisti. L’obiettivo è riaprire la strada quanto prima per poi rifare i marciapiedi. I tempi contrattuali sono per fine dicembre: speriamo di finire prima».

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