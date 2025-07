Lavori in via Mazzini, protestano i residenti 

«La situazione dei residenti di via Mazzini si fa sempre più complessa: la strada continua ad essere un cantiere, e i lavori procedono a singhiozzo». Silvano Corda, presidente della Commissione di vigilanza, punta il dito sui lavori di sostituzione dei sottoservizi di via Mazzini, a Capoterra, che da mesi provocano non pochi disagi agli abitanti della zona. «I cittadini sono costretti a convivere con scavi aperti, mezzi meccanici e odori sgradevoli provenienti dall’area del cantiere aperto da Abbanoa – spiega Corda –, il problema non è solo legato ai disagi alla circolazione, ma esiste un rischio concreto anche per la salute pubblica. Inoltre, è lecito chiedersi come mai i lavori procedano così a rilento: mi auguro che l’amministrazione comunale intervenga e solleciti una maggiore attenzione verso le esigenze dei cittadini e una rapida conclusione degli interventi». ( i. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA