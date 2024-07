Lavori in via Manno, traffico rivoluzionato 

Traffico rivoluzionato da domani a Serdiana per i lavori di riqualificazione della via Manno nel tratto tra via Baccaredda e via Berlinguer. Per consentire l’attività del cantiere in sicurezza sarà istituito il divieto di transito nella corsia interessata dai lavori oltre al divieto di fermata in entrambi i lati. Previsto inoltre un senso unico di marcia nella corsia libera con un limite di velocità di 20 chiloetri orari.

L’intervento nella via Manno comporterà inoltre una modifica del tragitto dei mezzi di linea dell’Arst provenienti da Dolianova che dovranno seguire un percorso alternativo: Circonvallazione Nord Dolianova/Serdiana, via Matteotti, via Dante, Viale Repubblica, via Roma e via Cagliari. Nulla cambia invece per i mezzi pubblici provenienti da Cagliari che seguiranno il normale percorso.

I lavori avranno una durata di quattro mesi e dovrebbero concludersi entro novembre. L’intervento prevede la sistemazione dei marciapiedi, un percorso per i non vedenti, un nuovo manto stradale e attraversamenti pedonali rialzati. Saranno inoltre rinnovate le aiuole e sostituiti i lampioni. Per l’opera sono stati stanziati 300mila euro (270mila dalla Regione e 30mila dal bilancio comunale). (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA