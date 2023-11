Lavori in via Italia, incontro pubblico per chiarire i dubbi 

«Finalmente il Comune ha accolto le nostre richieste: il 27 dicembre inizieranno i lavori in via Italia e per chiarire ogni punto interrogativo è stata già organizzata un’assemblea pubblica che si terrà i primi di dicembre, in una data che stabiliremo nei prossimi giorni».

La presidente della municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, è ottimista. Dopo essere slittati di qualche mese, gli interventi per la realizzazione dei collettori c70 e c38 che sarebbero dovuti iniziare prima dell’estate ora possono partire. Gli interventi da 27,5 milioni destinati a risolvere, o almeno attenuare in modo deciso, il problema degli allagamenti interesseranno via Italia. «Si sta studiando un piano per non penalizzare troppo i commercianti», spiega Manca. «I lavori andranno avanti gradualmente per lotti e il primo tratto di via Italia ad essere chiuso sarà quello tra Pirri e Monserrato, dove c’è il passaggio dei binari della metropolitana di superficie verso Monserrato, con meno attività commerciali» precisa la presidente.

Data l’importanza delle opere, durante la seduta della scorsa settimana del Consiglio della municipalità Manca, in accordo con l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu, ha deciso di organizzare un’assemblea pubblica che ritiene sarà chiarificatrice. «Invito tutti i cittadini a partecipare all’incontro pubblico al quale probabilmente parteciperà anche il sindaco, in cui si spiegherà come procederanno gli interventi, quanto dureranno e quali saranno le alternative per la viabilità cosi da chiarire ogni dubbio e evitare fraintendimenti». La data dell’incontro non è stata ancora definita.

Come è noto, a Pirri quando vengono diramate allerta meteo si prova un forte senso di apprensione e paura ricordando quanti danni economici abbiano portato le forti piogge purtroppo quasi a cadenza annuale: nel 2021 l’alluvione portò 107millimetri di pioggia in poche ore e il 22 luglio del 2015 bastarono 15 minuti di forti piogge per mettere in ginocchio Pirri.

RIPRODUZIONE RISERVATA