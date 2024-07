Lavori in via Istria, scatta lo stop al traffico 

Stop al via vai di auto, e rivoluzione al traffico nel centro di Selargius per dieci giorni.

Dopo un primo step di lavori - per rimettere in sicurezza una serie di strade sventrate nei mesi scorsi dagli interventi nella rete idrica e per la fibra ottica - il cantiere per i nuovi asfalti in città arriva nella centralissima via Istria. Lì dove da tempo regnano buche e dislivelli che creano non pochi pericoli nella viabilità cittadina. «Chiediamo pazienza», l’appello del sindaco Gigi Concu ai selargini, «ci saranno disagi, ma si tratta di lavori importanti per migliorare le condizioni di sicurezza della strada».

Lo stop al traffico

Da lunedì scatta la rivoluzione al traffico nel centro città. Divieti e nuove regole sono messi nero su bianco nell’ordinanza stilata dal settore della Polizia locale: dal 22 al 31 luglio - dalle 7 alle 20 - auto off limits e stop alla sosta nel tratto di via Istria compreso fra via Gorizia e via San Martino, unica eccezione per i mezzi di trasporti pubblico che potranno continuare a transitare lungo l’arteria. Cambia la viabilità anche in altre strade del centro: in via Trieste verrà istituito il senso unico fra via Bezzecca e via San Martino, così come nel primo tratto di via San Martino. E ancora: divieti d’accesso e obblighi di svolta nelle vie limitrofe, da via Belluno a via Nievo, sino a via Confalonieri dove sarà vietata la sosta per fare spazio a due corsie per le auto fra via Cavour e via Istria. Stessa viabilità in via Fratelli Cervi, via Garibaldi, e via Padova.

Il cantiere

I lavori in via Istria erano stati annunciati da tempo dal Comune, necessari per risolvere gli evidenti cedimenti e dislivelli riportati anche nella relazione tecnica stilata da un professionista esterno dopo le indagini con il georadar. Da qui la necessità di un intervento che consenta - in futuro - di reggere il continuo via vai di auto, motorini e mezzi pesanti.

Prima il via libera in Giunta al progetto da 250mila euro, sino all’affidamento del cantiere. «Un intervento importante», ribadisce il sindaco, «che ci consentirà di ripristinare il manto stradale di una delle arterie più importanti del territorio, che necessitava di interventi di manutenzione. Ovviamente, trattandosi di una strada con un intenso flusso veicolare, potrà verificarsi qualche disagio, che si cercherà di ridurre con l’istituzione del doppio senso di marcia in alcune strade parallele e che comunque non limiterà la circolazione dei mezzi pubblici. L’appello», conclude, «è quello di essere pazienti e tolleranti, ricordandosi che sono lavori inevitabili e fondamentali».

