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Quartucciu.
07 aprile 2026 alle 00:36

«Lavori in via Don Minzoni, i parcheggi sono salvi» 

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In via Don Minzoni i lavori dell’Asse della cultura – finanziati con oltre 4 milioni di euro di fondi Pnrr – stanno entrando in una fase cruciale del progetto con gli interventi su marciapiedi, carreggiata e spazi di sosta.
Superato lo scoglio dei sottoservizi, che non avevano permesso l’avanzamento sino al primi mesi del nuovo anno, tutto il tratto di strada da via della Pace sino a via Piria appare più definito. Proprio di fronte alla scuola, gli operai si stanno concentrando sui lavori di pavimentazione, con il cantiere arrivato ormai all’incrocio di via delle Serre.
«I lavori stanno procedendo bene», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda. In particolare, viene confermata l’organizzazione dei posti auto, uno di temi più caldi dall’inizio dei lavori: «I parcheggi rimarranno lato scuola come prima, non ci sarà nessuna riduzione, i commercianti possono stare tranquilli. I nostri ingegneri stanno monitorando costantemente i lavori e sono a stretto contatto con la ditta». Nessuna modifica sostanziale anche per la mobilità ciclabile che verrà posizionata nel tratto di strada originario.
Scorrendo la via in direzione Selargius, tra le novità più importanti ci sarà la realizzazione di una rotatoria: «Nell’incrocio tra via Pertini e via Rosselli verranno rimossi i semafori e costruita una rotonda per migliorare la viabilità e permettere così un traffico più fluido», annuncia l’assessore.
La scadenza dichiarata è per fine giugno, con i prossimi tre mesi che saranno decisivi per non andare oltre i tempi programmati nel progetto.

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