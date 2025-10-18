VaiOnline
Monserrato.
19 ottobre 2025 alle 00:32

Lavori in via Cabras, stop per una perdita 

I lavori per rifare l’asfalto di via Cabras a Monserrato slittano ancora. La colpa, questa volta, è di una perdita di gas rilevata dalla ditta Medea durante un lavoro di routine per la manutenzione delle reti. «La perdita è stata riscontrata in due punti di via Cabras, di fronte alla stazione dei carabinieri», spiega il sindaco Tomaso Locci. «La società provvederà a manutentare la condotta e a effettuare nuovi controlli una volta cambiato l’allaccio, impiegheranno una decina di giorni. Al termine inizieranno i lavori per rifare la strada». La decisione di posticipare nuovamente l’avvio del cantiere è stata presa «per non ostacolare ulteriormente il traffico veicolare e creare ancora più problemi ai cittadini», aggiunge l’assessore Raffaele Nonnoi, con delega a Lavori Pubblici e Viabilità. «Medea dovrà operare in un tratto di cento metri, abbiamo preferito dare precedenza a questa situazione».

