Lavori in via Cabras, sei mesi di passione 

I lavori in via Cabras ai nastri di partenza. Non ci saranno ritardi, secondo il Comune, per l’avvio del rifacimento della strada trincea, crocevia fondamentale per tutto l’hinterland. Negli ultimi mesi l’amministrazione aveva più volte indicato la fine di settembre per la partenza delle operazioni, e questa settimana anche gli ultimi dettagli sono stati messi nero su bianco. L'impresa che effettuerà i lavori ha infatti firmato il contratto.

Cantiere al via

Entro un paio di giorni, forse già domani, sarà effettuato il sopralluogo finale e redatto il verbale di consegna dei lavori. Da quel momento scatteranno i sei mesi di tempo previsti per completare la manutenzione. Gli automobilisti dovranno prepararsi a un autunno di rallentamenti: la doppia corsia in direzione Pirri sarà interdetta tra la rotonda di via Riu Mortu e l’incrocio con Vico Pio VII e il traffico deviato nella carreggiata di fianco, in cui sarà istituito il doppio senso. «Come per tutti i lavori, è inevitabile che per sei mesi si andrà incontro a qualche disagio dovuto alla corsia in meno. Per quanto sarà garantito il doppio senso di marcia, consigliamo di valutare percorsi alternativi, come via Porto Botte e Caracalla, la statale 554 e viale Marconi», è l’appello dell’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. Intanto, continua la preoccupazione legata alle condizioni dell’asfalto di diverse strade.

L’appello del Pd

E dai banchi della minoranza spunta una proposta a firma Pd. «Nel bilancio comunale risultano registrate entrate per un importo pari a 561 mila euro derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada», segnala la consigliera Francesca Congiu, che sottolinea «l'urgenza di destinare tali risorse alla manutenzione straordinaria della rete viaria». La proposta, «alla luce della gravità della situazione e dell’evidente pericolo per l’incolumità pubblica», è di «valutare l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, che consenta di utilizzare tempestivamente anche parte di queste risorse per interventi di messa in sicurezza. La misura permetterebbe di superare i tempi tecnici delle procedure ordinarie di appalto, non compatibili con l’emergenza attuale».

Ma il sindaco Tomaso Locci chiude la porta. «Ringrazio per i suggerimenti ma ricordo che utilizziamo parte dei fondi delle sanzioni per la manutenzione di strade e marciapiedi fin dal 2016. Non c’è bisogno di alcuna ordinanza: continueremo a investire come sempre fatto, da ultimo in via Cabras, i cui lavori stanno partendo. Se le nostre strade sono in queste condizioni è perché prima di noi questo non è stato fatto».

