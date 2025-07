Lavori in via Cabras, pronto il piano per la nuova viabilità 

L'attesa per l’inizio dei lavori nella disastrata via Cabras è quasi terminata. Mercoledì 9 si chiuderà infatti la fase della gara d’appalto. Dopo l’apertura delle buste, dovrebbe passare una decina di giorni per la contrattualizzazione dell’impresa vincitrice. A quel punto non mancherà davvero più nient’altro.

Per questo il Comune ha stilato il piano per la viabilità provvisoria, che sarà in vigore dal momento in cui sarà allestito il cantiere. Chiuderà, in particolare, il tratto di strada sul lato paese che va dalla rotonda di via Riu Mortu fino all’altezza di via Monte Marganai. Diventerà dunque momentaneamente a doppio senso di circolazione il lato opposto di via Cabras. Le auto in viaggio verso Selargius circoleranno nella corsia preferenziale, quelle verso Pirri nella corsia che costeggia l’aiuola spartitraffico. Si tornerà al doppio senso di marcia dopo via Monte Marganai: un tratto dello spartitraffico verrà momentaneamente eliminato per consentire alle auto in direzione Pirri di fare ritorno sulla doppia corsia lato paese. Al termine dei lavori lo spartitraffico sarà poi ripristinato. La durata dell'intervento è stimata in 72 giorni. Non si riuscirà dunque a concludere prima della riapertura delle scuole, con possibili problemi di traffico in vista, visto che nella via è presente l’istituto tecnico Scano. I disagi non dovrebbero comunque durare più di qualche settimana.

